Zażartował z wyglądu słynnej aktorki. Publika wymownie milczała

Jak wynika z dociekań rozmówców, przyczyn takiego stanu rzeczy mogło być wiele. Z jednej strony wydaje się, że większość Polaków odczuwa swego rodzaju szacunek do aktorki – nie tylko ze względu na jej niezapomniane, charakterystyczne role i ogromny wkład w historię kina, teatru i telewizji, ale i działalność charytatywną (jej założona w Krakowie Fundacja "Mimo Wszystko" działa od 20 lat). Według Paczesia mogło chodzić jednak o to, że zbyt mało osób widziało serial Netfliksa, a co za tym idzie i metamorfozę Dymnej, ażeby zrozumieć to porównanie.