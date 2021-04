Giza przyparł Wojewódzkiego do muru. Kuba musiał się tłumaczyć

Jednym z gości w ostatnim odcinku "Kuby Wojewódzkiego" był Abelard Giza. Pretekstem do zaproszenia satyryka była jego nowa książka "Zagłada i czekoladki", ale, jak to w tym programie bywa, ten temat zszedł na dalszy plan. Panowie rozmawiali najpierw o Norbim, a potem o presji, by wyglądać idealnie jak celebryci z Instagrama. Wojewódzki, sypiąc swoimi ironicznymi uwagami pod adresem gościa, z pewnością nie spodziewał się, że ten będzie odbijał piłeczkę. I to do tego stopnia, że żarty obrócą się przeciwko niemu. Giza bowiem napomknął o niedawnej aferze, którą rozpętał Wojewódzki w sieci.