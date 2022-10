Hit Netfliksa. Cały świat oszalał na punkcie polskiej produkcji

W zestawieniu najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali Netfliksa w bieżącym sezonie, "Wielka Woda" osiągnęła 7. rezultat otwarcia. Zdecydowanym liderem jest tu koreańska produkcja "All of Us Are Dead" (124,8 mln godzin), ale dalej stawka jest już bardzo wyrównana.