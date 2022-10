"Love is blind". Opowiadał jej o rodzinnym dramacie, a ona robiła... pajacyki

- Gdy moja mama poznała tatę, była od wielu lat zaręczona z innym. Kiedy byłem w liceum, pojechaliśmy w wakacje na Kajmany, gdzie ona kiedyś mieszkała. Poszliśmy do baru z muzyką na żywo, wokalista podszedł i przywitał się z mamą. Ona milczała, a ja nie wiedziałem, co się dzieje. Potem wyprosił ludzi z parkietu i zaprosił mnie, moją mamę i siostrę, bo chciał zaśpiewać dla nas specjalną piosenkę. (...) W końcu zrozumieliśmy, że to on był jej narzeczonym. Tata wpadł w szał i to był początek końca związku moich rodziców - wyznał.