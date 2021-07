Ślepa miłość działa. Na niektórych aż za bardzo

Ale to jeszcze nic w porównaniu do burzliwej relacji Gianniny i Damiana. Choć mężczyzna przed ołtarzem powiedział jej "nie", po zakończeniu programu nadal są razem. Nie ma jednak mowy o ponownych zaręczynach czy wspólnym zamieszkaniu. Temperamentna Wenezuelka obiecywała, że zapanuje nad swoimi wybuchami złości. Zdaje się, że naprawdę nabrała więcej szacunku do ukochanego. Jednak ten kilka miesięcy temu nawiązał "przyjaźń" z inną kobietą. I to nie byle jaką, bo z... Francescą znaną z innego show Netfliksa "Too hot to handle". Paparazzi przyłapali ich trzymających się za ręce na ulicy. Zdjęcia wywołały skandal, a Giannina musiała się tłumaczyć przed rodziną, znajomymi i fanami w mediach społecznościowych, czy wciąż jest w związku z Damianem i mu ufa.