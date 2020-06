Harry z "Too Hot to Handle" rzucił Franceskę. Nagrała emocjonalne wideo

Francesca pod wpływem emocji nagrała 5-minutowe wideo. Wyjawia, że związek z Harrym to przeszłość. Uczestniczka "Too Hot to Handle" Netfliksa opisuje, co się między nimi stało. Ten związek nie był tylko bajką dla reklamodawców.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Francesca Farago z "Too Hot to Handle" rozstała się z Harrym, uczestnikiem show (YouTube)