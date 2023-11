Kukulska opisała, co działo się na pogrzebie Jaślara. Poruszająca scena nad grobem

"Był dla mnie przecież wujkiem"

"Pamiętam, że nie mogłam się przyzwyczaić, by mówić do niego po imieniu - Krzysiu. Od dziecka był dla mnie przecież wujkiem. Przyjaźniłam się z jego synem Filipem i jeździliśmy na wspólne wakacje do Domu Pracy Twórczej ZAIKS w Ustce. Potem wielokrotnie Krzysio współpracował z moim tatą przy różnych festiwalach i koncertach. Przepięknie też wyreżyserował koncert "Tyle słońca" w 2000 r. poświęcony mojej mamie" - pisze Natalia Kukulska.