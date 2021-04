"Kuchenne rewolucje". Pandemia ich dobiła. Gessler była ostatnią deską ratunku

Tym razem "kreatorka smaku i stylu" przybyła z odsieczą do Libiąża. To niespełna dwudziestotysięczne miasto w zachodniej części województwa małopolskiego, gdzie mieści się restauracja prowadzona przez 24-letnią Klaudię i 36-letniego Michała. Latami harowali na Wyspach, aby spełnić marzenie o własnej knajpce. W lokal wpakowali bez mała 200 tys. zł, ale mieli pecha. Mimo wielokrotnych zmian menu i wystroju nie udało się przyciągnąć gości. Kiedy w końcu przestali dokładać do interesu, Cztery smaki padły ofiarą epidemicznych obostrzeń.

Restauracja nie żałuje, że się otworzyła. "Ludzi na Podhalu jest ogrom"

- To miejsce to prawdziwe pomieszanie z poplątaniem. Od koszmarnych smaków po wyborne! - rzuciła Gessler na odchodne.

Następnego dnia odbyła się dogrywka. Para zaserwowała restauratorce gulasz, który do końca nie przypadł jej do gustu.

- To rodzinny interes, a to jest bardzo duży plus. Rodzina to bardzo ważna rzecz, a rodzina, która gotuje, tak jak we Włoszech, domową kuchnię, to jest ogromny skarb - stwierdziła z przekonaniem Gessler.