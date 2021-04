"Kuchenne rewolucje". Na kozetce u Gessler. Tej restauracji nie udało się uratować

Magda Gessler z ekipą "Kuchennych rewolucji" tym razem odwiedziła łódzką pierogarnię "Palce lizać". Przez remonty w jej okolicy klienci mieli utrudniony dojazd do lokalu. Mocno odbiło się to na sytuacji finansowej restauracji. Gdy właścicielce wydawało się, że wychodzi na prostą, nadeszła pandemia. Wtedy zwróciła się o pomoc do najsłynniejszej restauratorki w Polsce.