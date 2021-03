"Kuchenne rewolucje" w Słupsku. Gessler bezlitosna: "Łajno!"

Jolanta, właścicielka Mikołajka, niegdyś zajmowała się wyrobem i sprzedażą pierogów. Smakołyki szły jak woda, niestety sukcesu nie udało się powtórzyć w restauracji. Zyski malały, długi rosły. Sam lokal nie wyglądał zapraszająco, jak przyznała sama Jolanta, "zatrzymał się w komunie". Jak źle było? Dziennie kuchnia wydawała... 3 obiady. Właścicielka zdecydowała się wreszcie napisać do Magdy Gessler bardzo emocjonalny list.

"Jestem w tym wszystkim zupełnie sama, nie mam żadnego partnera życiowego, więc nie mam z kim nawet porozmawiać. Mówi się, że silne kobiety nie płaczą. To nieprawda, nawet, teraz gdy to piszę, zalewam się łzami."

List przekonał Gessler, która postanowiła wyruszyć do Słupska. Jednak już pierwsze złe uwagi pojawił się jeszcze przed lokalem. Kreatorka smaku i stylu była zniesmaczona nieestetycznym banerem wiszącym na restauracji.

Gessler po wejściu do środka i skrytykowaniu jej wystroju szybko zabrała się za degustację kilku dań. Pierwsze uwagi pojawiły się od razu przy barszczu, którym gwiazda "Kuchennych rewolucji" zaczęła się teatralnie krztusić. Tak samo było z pozostałymi potrawami. Tymczasem właścicielka, stojąc w kuchni, przekonywała, że sama uważa, że jedzenie jest bez zarzutu.

Żadne danie nie przeszło testu jakości i smaku Gessler. Ostateczna ocena brzmiała: "Przez takie małe drobiazgi na stołówce je się lepiej, niż u was. To jest niejadalne i nudne."

- Gdybym nie potrafiła gotować, nie potrafiła zarządzać zespołem, nie prowadziłabym od 10 lat gastronomii - powiedziała już do kamery niezrażona krytyką Gessler.

- Dla trzech klientów nie będę przychodziła tu codziennie! - powiedziała zaskoczona pretensjami restauratorki pani Jolanta. Co więcej, zaczęła wątpić, czy nie popełniła błędu zapraszając kamery TVN do Mikołajka.

Przez noc najwyraźniej przemyślała swoje słowa, bo zgodziła się ze wszystkim, co wcześniej usłyszała i obiecała, że zostanie szefową kuchni w Mikołajku. Gessler zatem mogła zacząć swoją rewolucję. Zaczęła od nowej nazwy - Złoty pikling.

W nowym menu Gessler umieściła gęsinę, ryby, wędzonego śledzia i przysmaki tradycyjnej kuchni polskiej. By zainspirować ekipę Złotego piklinga, restauratorka zaprosiła ich do restauracji w Ustce, gdzie 10 lat temu przeprowadziła rewolucję zakończoną spektakularnym sukcesem. Jolanta nabrała apetytu na podobny sukces, więc z werwą zabrała się do nauki pod okiem Gessler.