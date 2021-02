"Kuchenne rewolucje" w Barlinku. Gessler bez ogródek pyta właścicielkę o alkoholizm

Magda Gessler w najnowszym odcinku "Kuchennych rewolucji" odwiedziła Barlinek, gdzie mieści się Wielkopolanka, restauracja z długimi tradycjami. Niestety, historia tego miejsca w żaden sposób nie pomaga - knajpa przynosi same straty. Właścicielką jest Olga, która by kupić to miejsce, wzięła kredyt na 1,5 mln zł. Dziś tonie w długach.