Gessler załamana jakością produktów w restauracji. "Ludzie jeszcze od tego nie umarli"

Magda Gessler tym razem przyjęła wyzwanie ratowania restauracji Mąka i Magia w Zambrowie. Sylwester, właściciel knajpy, przekonywał, że ma doświadczenie w gastronomii – od ok. 11 lat działa w branży, prowadził drink-bar, dyskotekę i fast food. Ale czy to wystarczyło, by prowadzić prawdziwą włoską restaurację? Sam był o tym przekonany. Przyznał, że w poszukiwaniu smaku wybrali się z ukochaną do Włoch, ale… spędzili tam tylko 10 dni. Ten czas jednak uznał za wystarczający, by przenieść włoską kuchnię do Zambrowa.