"Kuchenne rewolucje": Magda Gessler nie wierzyła w to, co słyszy. "To się bardzo rzadko zdarza"

W ostatnim odcinku "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler pojawiła się w Puławach, by zająć się postawieniem na nogi lokalu o nazwie "Cudnie". Właścicielami knajpy są zakochani w sobie 22-letnia Karolina i 23-letni Damian. Aby otworzyć własny lokal, młodzi wzięli 110 tys. zł kredytu. Niestety, restauracja świeci pustkami. Jak sami przyznali, dziennie odwiedza ją średnio... pięciu gości. Parze pomaga mama Damiana, pani Aneta, ale i tak co miesiąc trzeba dopłacać do biznesu ok. 25 tys. zł. W tej sytuacji pomóc mogła tylko Magda Gessler. Ale czy się udało?