"Kuchenne rewolucje". Bomba w restauracji? Tego jeszcze nie było

Początek września to również początek nowego, już 25. sezonu "Kuchennych Rewolucji". W otwierającym go odcinku Magda Gessler odwiedziła Czechowice-Dziedzice na Śląsku, by pomóc 28-letniemu Krystianowi, właścicielowi restauracji serwującej kuchnię włoską o mylącej nazwie Irlandia.