Nie żyje uczestnik "Kuchennych rewolucji". W marcu spłonęła jego restauracja

Mirosław Bem wziął udział w dziewiątym sezonie "Kuchennych rewolucji". Jego historię można było poznać już w pierwszym odcinku. Bem zaprosił Gessler do swojej góralskiej chaty postawionej nad morzem, by pomogła mu wprowadzić zmiany, dzięki którym zarabiałby nie tylko w letnim sezonie. Gessler była przerażona tym, co zastała na miejscu. Niemal przez cały odcinek kłóciła się z właścicielem, o czym ze szczegółami możecie przeczytać w tym tekście.