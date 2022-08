Magda Gessler skomentowała debiut Małgorzaty Rozenek w "DD TVN". Restauratorka gościła w jej pierwszym wydaniu

Restauratorka w nowym wywiadzie skomentowała nową pracę Rozenek. - Wydaje mi się, że była trochę przejęta i zdenerwowana, ale było to bardzo naturalne i miłe. Ze mną nie jest łatwiej. Ja jestem dosyć nieprzewidywalna, nigdy nie wiadomo, co powiem, raczej nie jestem układowa. Nie mówię tego, co ludzie chcą usłyszeć, tylko to, co ja myślę i różnie to czasami wypada. Są ludzie odporni na to, a są tacy, którzy tego nie wytrzymują. Uważam ją za osobę wyjątkowo ambitną, którą szanuję i akurat tu nie było żadnego problemu - powiedziała Magda Gessler w rozmowie z serwisem Jastrzabpost.pl.