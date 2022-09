"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler mocno się wkurzyła. Poszło o pensje pracowników restauracji w Tomaszowie Mazowieckim

Magda Gessler po czterech tygodniach wróciła do restauracji nazywającej się po rewolucji "Knajpka Czuszka". Zamówiła klasycznie dania, które sama wprowadziła do karty - w tym faszerowane warzywa oraz bałkański gjuwecz (czyli gulasz z mięsa i rozmaitych warzyw). W ogólnym rozrachunku - mimo małych sugestii co do szczegółów dań - restauratorka była zadowolona z kolacji. - Naprawdę warto wpaść do Tomaszowa - zakończyła odcinek Gessler.