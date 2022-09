"Kuchenne rewolucje". Toksyczna atmosfera na kuchni, nawet kucharka miała dość. "Idźcie na terapię!"

To oczywiście było już poza kompetencjami gospodyni "Kuchennych rewolucji", zamiast tego zajęła się metamorfozą lokalu. Zmieniła jego nazwę na Bistro to tu, to tam, wystrój, a do menu dodała sałatki z kawowym i czekoladowym dressingiem. Jak zwykle pokazowa kolacja okazała się sukcesem. Najważniejszy test przyszedł po kilku tygodniach, gdy Gessler wróciła do Szczecina. Jedzenie przeszło egzamin, jednak restauratorka niemal od progu miała ważne pytanie: czy Kacper i mama poszli na terapię?