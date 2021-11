Kuba Wojewódzki sypał niewybrednymi żartami jak z rękawa. Goście sprowadzili go na ziemię

Wtedy Wojewódzki zagaił inaczej – dlaczego Motyka pojawia się w TVP. – Nie przeszkadza ci to, że tam jest Jarek Jakimowicz? Przecież nawet jak wymienią małpę, to nie znaczy, że cyrk nie odjechał (…) Nie przeszkadza ci to, że mnie wrzucono do paszkwila? – dopytywał. Ale i tu Motyka nie dał się wciągnąć w dyskusję. Podkreślił za to, że pojawia się nie tylko tam, ale i w TVN czy Polsacie, dodatkowo biorąc też inne angaże. – Nazywam to wolnością wyboru – skwitował.