Kuba Wojewódzki zapytał Krzysztofa Stanowskiego o TVP. Nie spodziewał się takiej odpowiedzi

Kuba Wojewódzki od kilku sezonów gości u siebie głównie gwiazdki własnej stacji. Czasami zdarza mu się jednak zaprosić charyzmatyczne postaci, które mają coś ciekawego do powiedzenia. W ostatnim odcinku taką osobą był Krzysztof Stanowski. Prowadzący zapytał go o to, czy komentowanie meczy w TVP uważa za obciach.