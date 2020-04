To było do przewidzenia. Kto odpadł z programu "Ameryka Express"?

W poprzednim odcinku programu "Ameryka Express" Karolina i Marta wygrały immunitet, co oznacza, że zostały wyłączone z konieczności rywalizacji . Ale w tym odcinku czekał na nie przykry obowiązek. Wręczenie czarnej flagi.

Program rozpoczął się w mieście Socorro, gdzie zaczęła się rewolucja. Zawodnicy musieli dostać się do Casa della Cultura, znaleźć wylosowanego bohatera narodowego, a później odszukać mieszkańca o takim samym imieniu i zaprosić go do wyścigu.