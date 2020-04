Karolina Pisarek i jej przyjaciółka naraziły życie. "Jesteście samobójczynie"

Ósmy odcinek programu "Ameryka Express" rozpoczął się od powitania par w Kolumbii. Uczestnicy spotkali się z prowadzącą na wzgórzu wznoszącym się ponad 3000 m n.p.m, a do mety programu i zwycięstwa w wyścigu pozostało im "jedynie" 1000 km! Pierwsza misja, z jaką mieli zmierzyć się uczestnicy show, dotyczyła lokalnego przysmaku.

Różal jak zawsze był jedną z najmniej zaangażowanych osób, a do wszystkich zadań podchodził z dużym dystansem.

Zadanie zrealizowali Karolina i Marta, Ernest i Gosia oraz bracia Collins. To oni zagrali o amulet.

Potem cała ekipa ruszyła w dalszą podróż do miasteczka Chiquinquira, by odwiedzić miejscowy przybytek ulubionej przez Kolumbijczyków gry w Tejo i trafić ciężkim dyskiem w punkt na tarczy. To ostatnia prosta w walce o immunitet.