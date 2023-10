Kto nowym prezesem Polskiego Radia? Największe szanse ma Kamil Dąbrowa

Dąbrowa to dyrektor Programu Pierwszego PR w latach 2011 -2016, który stracił posadę po tym, jak symbolicznie zaprotestował przeciwko pisowskim zmianom ustawy medialnej, puszczając na antenie Jedynki obok hymnu RP także "Odę do radości", czyli hymn UE. Za to działanie zwracające uwagę na oddalanie się Polski od europejskich, demokratycznych standardów, Dąbrowa został dyscyplinarnie zwolniony, ale doczekał się sprawiedliwości w sądzie.