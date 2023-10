Cios w TVP. "Wyniki kontroli są zatrważające"

W piątek podczas konferencji prasowej przedstawiciele NIK przedstawili raport z kontroli Telewizji Polskiej, która obejmowała okres od początku 2021 do wiosny tego roku. - Wyniki przedmiotowej kontroli są zatrważające i wskazują, że działalność TVP niewiele ma wspólnego z realizacją misji publicznej, do której przecież telewizja ta została powołana - mówił prezes Marian Banaś. Podkreślał też, że NIK - jako instytucja do tego powołana - kontrolowała TVP ze względu na to, że spółka jest spółką skarbu państwa.