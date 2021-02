"Kto ci płaci?". "Motel Polska" atakuje youtubera, który atakował "Motel Polska"

"Motel Polska" to stosunkowo nowy program TVP, który budzi kontrowersje wraz z każdym publikowanym odcinkiem. I to od samego początku. Czujni internauci szybko odkryli, że część uczestników show to poplecznicy PiS. Fragmenty tego programu wykorzystała ostatnio redakcja "Faktów" TVN, przygotowując słynny już reportaż o tym, co reprezentuje TVP za pieniądze podatników. Kilkuminutowy reportaż pozostawiono praktycznie bez komentarza, a składały się na niego urywki wypowiedzi dziennikarzy TVP, fragmenty programów i reportaży z "Wiadomości".