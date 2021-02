"Fakty" w kilka minut zmiażdżyły TVP. "Na to poszły 2 mld zł z podatków"

Od samego rana solidarność środowiska dziennikarskiego była powodem do licznych komentarzy na antenie TVP Info i krytycznych materiałów w głównym wydaniu "Wiadomości". Dzień później, kiedy TVN wrócił do emitowania programów z ramówki, w wieczornych "Faktach" pojawiła się ostra reakcja na całokształt działalności Telewizji Polskiej. Czy, jak mówi się w komercyjnej stacji – "telewizji rządowej".

Premiery polskich filmów w 2021 roku

- Andrzej Duda jest erudytą, jemu miód z ust kapie, on ma pyłek kwiatowy na ustach – to słowa Sławomira Świerzyńskiego, lidera Bayer Full, który był gościem programu "W pełnym świetle".

Spora część klipów dotyczyła właśnie Andrzeja Dudy i materiałów TVP z okresu kampanii prezydenckiej. "Fakty" przypomniały, jak Jacek Kurski w rozmowie z Danutą Holecką mówił, że "świetny start w kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy jest efektem rzetelnego, dobrego informowania o jego aktywności". Był też fragment wywiadu Holeckiej, która jako dziennikarka "Wiadomości" pytała Andrzeja Dudę, jednego z kandydatów na prezydenta, "co zrobić, żeby to pan wygrał?".

Na koniec "Fakty" przypomniały materiał "Wiadomości", które w samych superlatywach odniosły się do zakazu wchodzenia do lasów na początku pandemii koronawirusa. I przypomniały, że "według WikiLeaks Bronisław Komorowski i Donald Tusk chcieli sprzedać Lasy Państwowe". Dziennikarze TVP wyciągnęli wniosek, że gdyby wtedy doszło do sprzedaży, to dziś rząd PiS nie miałby czego zakazywać i "skutecznie chronić zdrowia Polaków".