Matka poznała poglądy syna. Awantura w programie TVP

Telewizja Polska od jesieni ub.r. emituje program "Motel Polska", który w założeniu miał być "innowacyjnym, hybrydowym serialem reality o tematyce polityczno-lifestylowej". Szybko okazało się, że bohaterowie show w głównej mierze prezentują konserwatywne poglądy , a nawet niektórzy są działaczami PiS. Przez to nie brakuje szokujących wypowiedzi o przedstawicielach opozycji.

- Niech każdy kocha tak jak lubi, co nie? - zapytała jego matka. Patryk stanowczo zaprzeczył, mówiąc, że "kochać nauczyła nas Biblia". Uparcie twierdził, że "to jest chore, facet nie może kochać faceta". Na dociekliwe pytania rodzicielki, dlaczego mężczyźni nie mogą się kochać, odpowiedział "nie, bo nie".

W końcu kobiecie puściły hamulce. - To ma być całe życie nieszczęśliwy, w związku z jakąś kobietą i udawać w domu przygłupa? - wyparowała. Chłopak szedł w zaparte: "niech jeszcze sobie dzieci wezmą". Matka próbowała mu wytłumaczyć, że adopcja dzieci przez pary homoseksualne nie byłaby wcale złym pomysłem.

- No i co z tego, że będzie miał 2 ojców? Nie będzie nikt go bił, nie będzie nikt się nad nim znęcał, będzie miało zawsze posiłek, ubranie i wykształcenie! - krzyczała.