"Ludzie potrafią walczyć o swoje". Bohaterowie "Motel Polska" o wdarciu się na Kapitol

W ostatnim odcinku "Motel Polska" podjęto temat wdarcia się protestujących Amerykanów na Kapitol. Wywołał on mieszane reakcje. Jedni potępili agresję i anarchię, inni wręcz jej przyklasnęli. "Widzisz, jak ludzie potrafią walczyć o swoje? Nie chodzą, nie robią jakiś głupich marszów" - ochoczo komentowała jedna z pań.

Protesty w USA porównano też do polskich manifestacji. "Tam robią to w sposób taki, że widać, że ludzie chcą coś zmienić, zamanifestować. A u nas w kraju niestety dzieje się to w taki sposób, że poprzez marsze ludzie chcą się wybić, zarobić na tym" - twierdziła stylistka fryzur.