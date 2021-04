Książę William, księżna Kate i książę Harry znowu razem

Książę Harry nie planował, że pojawi się w ojczyźnie w połowie kwietnia tego roku. Do przylotu z dalekiego Los Angeles zmusiła go tragiczna informacja o odejściu dziadka, księcia Filipa. Jego spotkanie z bratem było czymś, na co wszyscy czekali. Gdy nabożeństwo się skończyło, a żałobnicy po odjechaniu królowej wyszli z kaplicy, bracia na chwilę wspólnie przystanęli, by porozmawiać z biskupem. Towarzyszyła im żona Williama, księżna Kate. To pierwszy raz, gdy ta trójka jest widziana razem. Czyżby to był pierwszy krok do pojednania braci?

