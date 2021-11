Krzysztof Skórzyński pod skocznią narciarską. Zesłanie za Ural mu służy

Tak jak mówię: są chyba gorsze działki. Pewnego korespondenta sejmowego w PAP PiS-owskie władze odesłały na pole samorządu terytorialnego. Wcześniej spotykał posłów z pierwszych ław sejmowych – same szychy. Później dali mu wójtów i burmistrzów. Informował więc o zmianach wynagrodzeń i diet osób wchodzących w skład organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Fascynujące! A wszystko to w ramach zniechęcania go do pracy w PAP. Trochę się jeszcze wynudził, zanim odszedł do normalnej roboty.