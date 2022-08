Krzysztof Skiba wpadł przypadkiem na Kurskiego. "Z samochodu nie wyszedł, jakby się mnie bał"

Krzysztof Skiba przez lata był związany z Telewizją Polską, która od czasu do czasu zapraszała go do różnych programów. Jeszcze w 2016 r. można go było regularnie oglądać w TVP Info, ale teraz z telewizją publiczną łączą go tylko procesy sądowe. W najnowszym wywiadzie Skiba opowiedział o swojej relacji z byłym pracodawcą i nieoczekiwanym spotkaniu z Jackiem Kurskim.