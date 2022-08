Krzysztof Skiba obejrzał "Wiadomości". "Polacy są zadowoleni z drożyzny"

Skiba porównał sposób przekazywania informacji przez TVP do tego z czasów Gierka. "Nachalna propaganda sukcesu jest dziś wielokrotnie większa niż za czasów sekretarza Edwarda Gierka. Tam ludzie też byli szczęśliwi. W telewizji. Opowiadali, że zaopatrzenie w towary jest zadowalające, a stanie w kolejkach to dobry trening dla mięśni nóg. W PRL-u sztandarową informacją była wieść, że dotarły do Polski cytrusy z Kuby. Dziś TVP powtarza ten schemat i z entuzjazmem informuje, że dotarł do Polski węgiel z RPA. I kto by pomyślał, że kraina węgla będzie musiała sprowadzać drogi węgiel z Południowej Afryki, by obywatele nie zamarzli zimą".