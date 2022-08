Przebrał się za Jezusa na Pol'and'Rock. TVP o "parodiowaniu chrześcijan"

Tak, w tym roku w wielotysięcznym tłumie mignął mi też na chwilę długowłosy młody człowiek w długiej, białej albie. Czy naśladował Jezusa? To prawdopodobne. Czy to zakazane? Nie sądzę. Z tego, co wiem, odbywa się w Polsce wiele inscenizacji religijnych, na których ludzie udają Jezusa. Ciężko, żeby na festiwalu wolności Jerzy Owsiak biegał za każdą osobą, cenzurował jej słowa i strój, i pytał, jakie są jej intencje. Skąd wiemy, że ten młody człowiek śmiał się z Jezusa – a może właśnie go podziwiał?