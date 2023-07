Krzysztof Skiba drwi z "przypadkowego przechodnia" i polityków PiS

Przechodzień szybko został zdemaskowany, bo jak się okazało, to nie pierwsza taka współpraca Rydzelewskiego z TVP (co najpierw przyznał, a czemu następnie zaprzeczył w opublikowanym na Facebooku sprostowaniu). Błyskotliwą medialną karierę Rydzelewskiego skomentował ostatnio także Krzysztof Skiba, który nie oszczędził w swoim wpisie na Instagramie nie tyle aktora, co samej stacji i polityków PiS.