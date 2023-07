Krzysztof Rydzylewski twierdzi, że TVP go jednak nie wynajęła. Mówi, że jest ofiarą

- Dostaję setki tysięcy wiadomości na Messengerze. Można się za głowę złapać, ile ludzie mają w sobie nienawiści. Gdyby mogli, to by zaczęli do siebie strzelać. To jest chore, jak człowiek dla drugiego człowieka jest wilkiem. Powinniśmy się wspierać. Wszyscy jesteśmy w trudnych czasach, po pandemii, gdzie tyle ludzi potraciło swoich bliskich. A to, że wystąpiłem w TVP, to jest coś tak złego? Że mam inne zdanie? - pytał przygnębiony.