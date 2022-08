Krzysztof Rutkowski o "Tańcu z gwiazdami". "Odnalazłem siebie"

Występy w "Tańcu z gwiazdami" to wbrew pozorom nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim ciężka praca. To długie godziny spędzone na sali treningowej i litry wylanego potu, ale jak się okazuje, niektórym uczestnikom właśnie tego było trzeba! Krzysztof Rutkowski zaskoczył wyznaniem, że dzięki tanecznemu programowi "odnalazł siebie". Choć przygotowania do występu w programie na żywo są niezwykle angażujące, dla Krzysztofa Rutkowskiego to miła odskocznia od stresującej pracy. W rozmowie z dziennikarzem WP, który odwiedził popularnego detektywa podczas jednego z treningów, Rutkowski stwierdził: - To fajne, że mam dla siebie czas. Wiem, że ta nauka jest dla mnie absolutnie przyjemna – ocenił uczestnik 13. edycji tanecznego show Polsatu.

