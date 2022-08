Krzysztof Rutkowski o kolegach z "Tańca z gwiazdami". Miał do nich nietypową prośbę

Krzysztof Rutkowski jest jednym z uczestników 13. edycji "Tańca z gwiazdami". Swoją przygodę na parkiecie rozpoczął pod okiem Sylwii Madeńskiej, znanej także z programu "Love Island". Taneczny duet zapewnia, że ich współpraca układa się doskonale, a detektyw złapał tanecznego bakcyla. - Ja się nie tylko polubiłem z tańcem, ale i tancerzami! – wyznał Rutkowski, który nie ukrywa, że choć udział w programie jest dla niego przyjemną odskocznią, to nie może całkowicie porzucić w tym czasie pracy. Dlatego też najpopularniejszy detektyw w kraju zwrócił się do swoich nowych kolegów z dość nietypową prośbą. Poprosił ich, by nie kusili go alkoholem i imprezami. Jak to tłumaczy? Posłuchajcie całej rozmowy naszego dziennikarza z Krzysztofem Rutkowskim.

