Krzysztof Daukszewicz nie płacze za "Szkłem kontaktowym". Nad czym teraz pracuje? Ujawnił to WP

Krzysztof Daukszewicz stara się nie wracać do sprawy sprzed kilku miesięcy, kiedy to jednym niefortunnym żartem przekreślił swoją karierę w TVN-ie. W rozmowie telefonicznej z Wirtualną Polską wyraźnie dał do zrozumienia, że nie tęskni specjalnie za "Szkłem kontaktowym", a tym bardziej nie śledzi tego, co dziś dzieje się w programie.