Kamila Kalińczak poprowadziła "Szkło kontaktowe". Nie wszyscy są zadowoleni

"Jeśli ktoś zawodowo zajmuje się propagowaniem poprawnej polszczyzny, to czy może o rozmowie dwóch mężczyzn powiedzieć, że 'obojgu sprawiło to przyjemność'?", "Pani od polskiego powinna wiedzieć, że 2 facetów to dwóch, a nie dwoje" - wyłapali błędy uważni widzowie.