Maciej Świrski uderza w TVN24. Wraca sprawa Krzysztofa Daukszewicza

Do KRRiT napłynęły skargi. Przewodniczący Świrski "wystąpił do nadawcy o materiał i odniesienie się do zarzutów: poniżanie, dyskryminowanie i wyśmiewanie osób transseksualnych i ich bliskich oraz wulgaryzmy". Po miesiącu wszczął postępowanie, uznając, jak podaje "Press", że TVN24 naruszył art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji. Może to skutkować karą finansową, zasądzoną indywidualnie, bez konsultacji z pozostałymi członkami Rady.