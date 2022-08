Krytyka występu Kasi Moś na koncercie TVP w Elblągu. Widzowie nie mieli dla niej litości

Szeroko komentowany w sieci był także występ Katarzyny Moś, której przypadł zaszczyt otwarcia imprezy. Artystka znana m.in. z programu "Must be the music", która w 2017 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji, zaśpiewała wielki przebój z filmu "Top Gun" - "Take My Breath Away". Niestety, patrząc na komentarze na oficjalnym profilu TVP na Facebooku, widzowie ocenili to wykonanie fatalnie.