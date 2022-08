Kłopotliwy Captain Jack. Gwiazda TVP zaliczyła kompromitującą wpadkę

Na imponującej (niczym sylwestrowej, jeśli chodzi o scenografię) scenie rozstawionej na Wyspie Spichrzów zaprezentował się - co akurat zrozumiałe - Reprezentacyjny Chór Wojska Polskiego oraz grono sympatyzujących lub współpracujących z obecną TVP gwiazd. Była więc np. aktorka serialu "Korona królów" Dagmara Bryzek, uczestnik "The Voice of Poland" Filip Lato, zespół Trubadurzy czy Jan Pietrzak. Występ tego ostatniego zapowiedział zresztą Mariusz Błaszczak, który także pojawił się na scenie, zachęcając młodych, by wstąpili do wojska.