Krzysztof Skiba komentuje aferę z zatruciem Odry. "Oczywiście to wina Niemców i Tuska"

Pierwsze sygnały o skażeniu Odry pojawiły się w lipcu. Przez dłuższy czas informacje o stanie wody w polskiej rzece nie mogły przebić się do publicznej wiadomości. Ale, co zauważył Krzysztof Skiba, TVP Info wiedziało za to, jak wytłumaczyć katastrofę społeczeństwu: "Za zatruciem rzeki stoją Niemcy z Tuskiem".