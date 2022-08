Krzysztof Skiba nie ma wątpliwości. Gwiazdami koncertu TVP byli Kurski oraz Błaszczak

Podczas koncertu TVP w Elblągu publiczność mogła wysłuchać znanych polskich pieśni wojskowych, m.in. "Hej, hej ułani", "Rozkwitały pąki białych róż" czy "Czerwone maki na Monte Casino". Popularni wykonawcy zaśpiewali także światowe przeboje, które z jakiegoś powodu (niekoniecznie oczywistego) znalazły się w repertuarze wojskowego koncertu. Widzowie usłyszeli m.in. "Wind of Change" zespołu Scorpions, "In The Army Now" Status Quo, "Brothers in Arms" z repertuaru Dire Straits czy też znane filmowych hitów "Eye of the Tiger" ("Rocky") oraz "Take My Breath Away" (Top Gun").