"Krwawy teatr". Kontrowersyjna scena z udziałem aktorki już przeraża Brytyjczyków

Piąty sezon "The Crown" wzbudził wiele kontrowersji. W produkcji Netfliksa, w której z pewną dozą fikcji przedstawia się życie członków brytyjskiej rodziny królewskiej, pokazano m.in. aferę "Tampongate", czyli ujawnienie taśm z prywatną, bardzo intymną rozmową księcia Karola ze swoją (wtedy) kochanką, Camillą Parker-Bowles. Serial bojkotowała jedna z organizacji, która zajmuje się problemem zaburzeń odżywiania. W "The Crown" nie brakuje scen, które nawiązują do walki księżnej Diany z bulimią i odnoszą się do zaburzeń psychicznych, których - zdaniem aktywistów - pewne osoby w ogóle nie powinny oglądać. Nie brakowało też dyskusji, jak żyjący krewni księżnej Diany poradzą sobie z bardzo trudnymi wątkami, które postanowili eksplorować twórcy serialu.