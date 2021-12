KRRiT oddaliła skargę na Rymanowskiego. Dalej będzie rozmawiał z antyszczepionkowcami?

Dodatkowo lekarka podkreśliła, że szczepionki na COVID-19 to "preparaty, które dużo głębiej ingerują w nasz organizm" i prowadzą do produkcji białka "toksycznego, co powoduje wiele powikłań włącznie z nową chorobą, która się nazywa poszczepienna zakrzepica immunologiczna z trombocytopenią". Rymanowski nie przerwał jej, ani nie sprostował podawanych przez nią informacji. Co do działania amantadyny wypowiedź kontrował drugi rozmówca prof. Andrzej Fal.