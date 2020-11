"Król". Odcinek czwarty i wielka wpadka w jednej ze scen

Gdy akcja wraca do 1937 roku widzimy jednak, jak wieloletnia przyjaźń między Kaplicą a Radziwiłłkiem zaczyna się wypalać, gdy ten ostatni mimo zakazu wciąż planuje rozkręcenie handlu kokainą w Warszawie. Dorosły już i bardzo zdeterminowany Januszek zaczyna spiskować przeciw Kumowi, najpierw doprowadzając do jego dłuższego niż zwykle aresztowania, a później dążąc do jego całkowitego wyeliminowania oferując współpracę Bronisławowi Żwirskiemu (Adam Bobik) .

"Król". Zobacz zwiastun serialu na motywach powieści Szczepana Twardocha

Znikająca serwetka Janusza Radziwiłłka

Otóż w jednej ze scen, tuż po brutalnym gwałcie na oblubienicy Kaplicy, do Radziwiłłka podchodzą Szapiro oraz Ryfka, przerywając mu konsumpcję śniadania. I to właśnie podczas trwającej niespełna dwie minuty sceny możemy zaobserwować, jak między ujęciami to pojawia się, to znika zawieszona u jego szyi serwetka.