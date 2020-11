10 powodów, by oglądać "Króla". Zwróć uwagę zwłaszcza na trzeci

Przedwojenna Warszawa widziana z perspektywy żydowskich gangsterów, znakomita obsada, utalentowany reżyser, pieczołowitość w budowaniu wizji nie istniejącego świata - to tylko kilka z powodów, które sprawiają, że "Król" może się okazać jednym z najciekawszych polskich seriali ostatnich lat. Oto lista argumentów, żeby nie przegapić tej produkcji.

1. Ten serial zapewni widzkom i widzom wycieczkę w świat, którego już nie ma - do przedwojennej Warszawy, barwnej, multikulturowej, pełnej napięć. Na dodatek nie będzie to historia pokazana z "oficjalnego" punktu widzenia, znanego z podręczników historii czy wspomnień przedstawicieli ówczesnej elity. Narratorami są tu przecież przestępcy: drobni złodziejaszkowie i mafijni bossowie. Pod tym względem można się spodziewać, że film może przypominać "Gangi Nowego Jorku", dzieło Martina Scorsese sprzed prawie dwudziestu lat - najsłynniejsza metropolia na świecie była tam pokazana w czasach XIX wieku, z perspektywy drobnych gangsterów, żyjących na ulicy i trzęsących półświatkiem.

2. Serial przypomni unicestwiony podczas drugiej wojny światowej świat polskich Żydów. Będzie w nim można zobaczyć galerię postaci zajmujących różne miejsce w ówczesnej hierarchii społecznej: od żyjących w biedzie żebraków i ubogich krawców czy szewców, przez groźnych gangsterów, aż do zasymilowanych bogaczy. Będzie to znakomita możliwość, żeby przyjrzeć się tamtejszej obyczajowości, modzie, sposobom na życie, zarabianie i zabawę.

"Król" - zwiastun serialu.

3. Będzie to jedna z niewielu okazji, żeby usłyszeć na żywo dialogi w języku jidysz. To mocno już dziś zapomniana mowa niższych warstw żydowskiej wspólnoty będąca unikalną mieszanką języków narodowych używanych na danym terenie. Można ją co prawda usłyszeć w kilku współczesnych filmach, m.in. w popularnym kilka miesięcy temu miniserialu "Unorthodox", opowiadającym o dziewczynie uciekającej z chasydzkiej wspólnoty w Nowym Jorku, ale dopiero w "Królu" pierwszy raz od wielu dekad zabrzmi warszawska i lwowska odmiana jidysz.

4. Przy okazji awanturniczej akcji książka i serial przedstawiają też z ciekawej perspektywy polityczny klimat i napięcia ostatnich lat przedwojennej Polski. Czuć tam rosnącą temperaturę nasilających się nastrojów antysemickich, widać represje stosowane przez nacjonalistów wobec Żydów, np. getto ławkowe, czyli wydzielanie specjalnych miejsc w salach wykładowych, na których siedzieć mogli wyłącznie Żydzi. To może być ciekawy obraz ostrego polskiego antysemityzmu tamtych lat, o którym dziś nie chce się za bardzo pamiętać.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

5. Książka i serial rozwijają ciekawy epizod politycznej historii Polski, o którym informacje rzadko można znaleźć w podręcznikach historii. Przede wszystkim dlatego, że koniec końców nie doszedł do skutku. Chodzi o planowany przez radykalne środowiska nacjonalistyczne zamach stanu, który miał wynieść do samodzielnej władzy marszałka Rydza-Śmigłego, skierować polityczny ster mocno na prawo i doprowadzić do stworzenia nowej Polski - bez lewicy, Żydów i innych mniejszości narodowych i etnicznych.

6. Szczepan Twardoch znany jest z zamiłowania do starych samochodów i starej broni. W swoich książkach, także w "Królu", opisuje bardzo szczegółowo i plastycznie dawne maszyny. Można się więc spodziewać, że z podobnym pietyzmem podejdą do tej kwestii autorki i autorzy serialu, a na ekranie będzie można zobaczyć wzorowo odnowione autombile, które jeździły po Warszawie w przedwojennych czasach.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

7. Książka Twardocha w bardzo ciekawy sposób pokazuje społeczne zróżnicowanie przedwojennej Polski na poziomie: ekonomicznym, stanowym czy etnicznym. To coś, czego współcześnie nie da się już tu doświadczyć. Dlatego ciekawa może być wizja świata, w którym spotykali się żyjący w ubóstwie żebracy i bogaci ziemianie, potomkowie szlacheckich rodów, wykształceni zagranicą zwolennicy nowoczesności i członkowie hermetycznych wspólnot, które nie zmieniały się od wieków i nie zamierzały się zmieniać, przedstawicielki jednej z pierwszych generacji kobiet wyzwalających się ze społecznych okowów i strażnicy konserwatywnych zasad obyczajowych.

8. Producentkom i producentom udało się zbudować bardzo ciekawą, w kilku przypadkach bardzo gwiazdorską obsadę. Arkadiusz Jakubik wydaje się idealnie pasować do roli Kuma Kaplicy, a Magdalena Boczarska do roli skomplikowanej postaci, którą jest Ryfka, brawurowa może być kreacja Borysa Szyca, grającego jednego z najbardziej podłych warszawskich gangsterów, ciekawym pomysłem jest obsadzenie braci Michała i Piotra Żurawskich w rolach braci Szapiro. W ciemno można obstawiać, że ciekawe kreacje stworzą, obsadzeni w epizodach, wybitni aktorzy teatralni, m.in.: Marcin Pempuś czy Andrzej Kłak.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

9. Ważnym argumentem, który sprawia, że nie można nie zwrócić uwagi na ten serial, jest osoba jego reżysera. Jan P. Matuszyński to w polskim kinie wciąż jeszcze twarz bardzo młoda, ale już mocno rozpoznawalna i doceniana. Reżyser zadebiutował bardzo przebojowo - filmem "Ostatnia rodzina" o rodzinie Beksińskich, który w 2016 zdobył Złote Lwy na gdyńskim festiwalu filmowym i cały szereg innych nagród, na czele z Orłami. Twórca ma też doświadczenie serialowe - pracował m.in. nad bardzo wysoko ocenianym serialem "Wataha". To daje gwarancję jakości.

10. Wszystkie zapowiedzi, opinie pierwszych widzek i widzów, a także wypowiedzi samych twórców (w wywiadzie dla Wirtualnej Polski współscenarzysta Łukasz M. Maciejewski powiedział znamienne słowa: "Przestaliśmy mieć obawy, kiedy dostaliśmy z Canal+ sygnał, że w zasadzie nie mamy ograniczeń. Od początku wiedzieliśmy, że to nie ma być zwykły serial, ale coś specjalnego. Tu reżyserem nie miał być budżet. To nas uspokoiło i uskrzydliło.") pozwalają nabrać przekonania, że "Król" to serial naprawdę wyjątkowy, jeśli chodzi o rozmach, drobiazgowość produkcyjną, szczegółowość w oddaniu realiów świata, w jakim się dzieje. Wszystko wskazuje na to, że takiego serialu jeszcze w Polsce nie było.