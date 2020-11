"Król". O co chodzi w trzecim odcinku serialu CANAL+? Kim jest postać grana przez Jacka Braciaka? [STRESZCZENIE]

Nie dane nam jest jednak słyszeć snutej przez niego opowieści, gdyż akcja znów przenosi się do Warszawy 1937 roku, gdzie Mosze z poniewieranego niedawno ubogiego Żyda dzięki wskazówkom i "wychowaniu" byłego pięściarza, dość szybko staje się mężczyzną. Możemy oglądać młodego Bernsztajna ( Kacper Olszewski ), jak dostaje wycisk podczas treningu bokserskiego; jak pierwszy raz pije alkohol, uprawia seks i spuszcza łomot na zlecenie Szapiry; i wreszcie - jak nie robi na nim wrażenia fakt znalezienia w rzece poćwiartowanego ciała prawdziwego ojca.

Zobacz też: "Król" - zwiastun serialu

Wycisk dostaje też brat Szapiry, świeżo zaręczony Moryc, który w drodze na uniwersytet zostaje znokautowany przez Andrzeja Ziembińskiego, teraz już aktywnego członka Falangi. Gdy dowiaduje się o tym Jakub, wraz z resztą gangu wpada na uczelnię, by na oczach innych studentów i wykładowcy spuścić łomot Ziembińskiemu.

Tymczasem Kaplica ( Arkadiusz Jakubik) na życzenie Radziwiłłka ( Borys Szyc) zleca Szapirze odnalezienie redaktora, który popełnia w lokalnej gazecie antysemickiego paszkwila. Tak emerytowany już bokser trafia do redaktora Bobińskiego ( Piotr Cyrwus), który przekazuje mu informacje o autorze wspomnianego tekstu w zamian za pomoc w poderwaniu występującego w pubie piosenkarza. Szapiro dociera do autora tekstu, dotkliwie go bije i oddaje w ręce Radziwiłłka.