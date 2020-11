"Król". O czym był drugi odcinek i na co warto w nim zwrócić uwagę? [STRESZCZENIE]

Uwaga, poniższy tekst zdradza praktycznie CAŁĄ FABUŁĘ drugiego (s01e02) odcinka "Króla". Taki jest zresztą jego zamysł, więc dalej czytasz tylko na własną odpowiedzialność.

Okazuje się, że nie jesteśmy już w XX-leciu międzywojennym, ale wiele lat po zakończonej wojnie. Mężczyzna, do którego zapukał Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, to nie Adam Meyer, jak się początkowo przedstawia. To Mosze Bernsztajn u schyłku życia.

Pod koniec odcinka akcja przenosi się wstecz: do Warszawy 1914 r. Poznajemy tu młodego Jakuba Szapirę, którego rodzina przez zapijaczonego i agresywnego ojca z trudem wiąże koniec z końcem. Widzimy też jak po dotkliwym pobiciu przez ojca, Jakub namawia swojego młodszego brata na ucieczkę z domu. Niestety wybierają do tego najgorszy moment, gdyż wkrótce okazuje się, że na świecie wybucha I wojna światowa.

Ale to nie jedyna wojna, o jaką ociera się "Król". W jednej ze scen możemy bowiem oglądać premiera Składkowskiego, który spławia marszałka Rydza-Śmigłego (Andrzej Szeremeta), przestrzegającego go przed rosnącym w siłę Hitlerem. Rydz-Śmigły proponuje zjednoczenie ośrodków władzy, by umocnić kraj przed nadchodzącą wojną, co zostaje całkowicie zignorowane przez premiera.